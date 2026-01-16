Lavori alla rete idrica acqua sospesa in via Erzelli e dintorni

Da genovatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si informa che, per lavori programmati di manutenzione, la rete idrica sarà sospesa martedì 20 gennaio 2026, dalle 8 alle 18, in via Erzelli e zone limitrofe. Durante questo periodo l’erogazione dell’acqua potrà essere temporaneamente interrotta. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua e di predisporre eventuali approvvigionamenti alternativi.

A causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, martedì 20 gennaio 2026 dalle ore 8 alle 18 Ireti sospenderà l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in via Erzelli e vie limitrofe.Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe, in particolare:via dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lavori alla rete idrica, sospesa l'erogazione di acqua potabile: i dettagli

Leggi anche: Lavori alla rete idrica a Bolzaneto, erogazione sospesa in alcune vie

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lavori alla rete idrica il 16 gennaio: niente acqua nei Comuni del Lazio sud-orientale e dei Castelli Romani; Lavori alla rete idrica, giovedì a Poggio Renatico possibili cali di pressione dell’acqua; Sestu, lavori alla rete idrica: rubinetti a secco giovedì 15 gennaio; Venerdì 16 gennaio niente acqua dalle 14 fino a sera.

lavori rete idrica acquaIntervento sulla rete idrica nel comune di Limite e Capraia: stop all’acqua dalle 8.30 alle 11.30 - Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Capraia e Limite, mercoledì 21 gennaio dalle ore 8. gonews.it

lavori rete idrica acquaLavori sulla rete idrica a Cerreto Guidi, una mattina senz'acqua - Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, lunedì 19 gennaio, dalle ore 10 alle 13. gonews.it

lavori rete idrica acquaRipartono i lavori in via Goldoni a Lavinio, ma si fermano subito: rotta la condotta dell’acqua - È incredibile quello che sta accadendo in via Goldoni a Lavinio stazione, sul cantiere interessato dai lavori di rifacimento della rete fognaria. ilgranchio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.