Lavori alla rete idrica acqua sospesa in via Erzelli e dintorni

Si informa che, per lavori programmati di manutenzione, la rete idrica sarà sospesa martedì 20 gennaio 2026, dalle 8 alle 18, in via Erzelli e zone limitrofe. Durante questo periodo l’erogazione dell’acqua potrà essere temporaneamente interrotta. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua e di predisporre eventuali approvvigionamenti alternativi.

A causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, martedì 20 gennaio 2026 dalle ore 8 alle 18 Ireti sospenderà l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in via Erzelli e vie limitrofe.Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe, in particolare:via dei.

