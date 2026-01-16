L' Averinga a Colonna Rotta | storia di un' edicola e di una fonte dimenticati e di un tesoro nascosto!
L'Averinga a Colonna Rotta è un'antica edicola e fonte situata nel cuore di Palermo, vicino a via Colonna Rotta. Questo luogo, ricco di storia e memoria locale, rappresenta un frammento del passato urbano ormai dimenticato. Attraverso questa breve descrizione, si vuole restituire attenzione a un patrimonio meno noto, testimonianza di un tempo che merita di essere preservato e riscoperto nel contesto della città.
Nascosto nel tessuto urbano di Palermo, a ridosso dell'attuale via Colonna Rotta, sorge un piccolo edificio carico di storia: l’edicola dell’Averinga. Risalente al Cinquecento, questa struttura non è solo un monumento, ma il simbolo di un'epoca di grandi interventi che hanno ridefinito la vita di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Fonte battesimale e statua di santa Lucia, Bolsena riscopre due capolavori "dimenticati" | FOTO
Leggi anche: Il tesoro di Benko: cosa avrebbe nascosto (secondo l'accusa) nella cassaforte
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.