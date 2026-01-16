L' Averinga a Colonna Rotta | storia di un' edicola e di una fonte dimenticati e di un tesoro nascosto!

L'Averinga a Colonna Rotta è un'antica edicola e fonte situata nel cuore di Palermo, vicino a via Colonna Rotta. Questo luogo, ricco di storia e memoria locale, rappresenta un frammento del passato urbano ormai dimenticato. Attraverso questa breve descrizione, si vuole restituire attenzione a un patrimonio meno noto, testimonianza di un tempo che merita di essere preservato e riscoperto nel contesto della città.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.