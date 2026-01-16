Lautaro un gol all’Udinese per essere come Kane e Mbappé | la statistica

Lautaro Martinez si appresta a essere titolare nell’Inter in vista della partita contro l’Udinese al Bluenergy Stadium di Udine. Con un gol già realizzato, il suo obiettivo è avvicinarsi alle prestazioni di Kane e Mbappé. Analizziamo la sua situazione attuale e le statistiche che lo riguardano, offrendo un quadro chiaro e obiettivo del suo rendimento.

Lautaro Martinez si prepara a tornare titolare nell'Inter che domani affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine. Dopo il parziale riposo nel match contro il Lecce, in cui è entrato solo nel finale, l'argentino sarà al centro dell'attacco nerazzurro, pronto a guidare la manovra offensiva della squadra di Cristian Chivu. Il numero 10 nerazzurro ha un buon rendimento contro i friulani in Serie A: finora ha realizzato sei gol in cinque partite diverse. Una statistica che permette all'Inter di poter fare affidamento sul proprio capitano per espugnare il campo dell'Udinese.

