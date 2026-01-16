Laura Pausini pubblica il brano La Dernière Chanson Due vite con Julien Lieb il video

Laura Pausini pubblica il brano La Dernière Chanson (Due vite) con Julien Lieb, cover del pezzo di Marco Mengoni, fuori anche il videoclip. Laura Pausini pubblica il brano La Dernière Chanson (Due vite) con Julien Lieb disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal nuovo videoclip diretto da Gaetano Morbioli. Il brano è incluso nel nuovo album di cover, Io Canto 2, che uscirà il 6 febbraio 2026, pubblicato per Warner Records Warner Music Italy e già disponibile in preorder nei seguenti formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinike deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Laura Pausini pubblica il brano La Dernière Chanson (Due vite) con Julien Lieb, il video Leggi anche: Laura Pausini incontra il Papa e gli regala un brano Leggi anche: Laura Pausini verso la co-conduzione, Patty Pravo torna con il brano che non ha mai voluto cambiare e Chiara Ferragni tifa Arisa (ignorando Fedez): retroscena da Sanremo 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Laura Pausini canta “Due vite” in francese con “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb; Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli punge Laura Pausini: Il Festival più noioso di sempre; Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate; Laura Pausini dimagrita di 20 chili con la super dieta: ?dai pasti pesati all'allenamento, come ha fatto. Il patrimonio e la villa a Miami. Laura Pausini pubblica La Dernière Chanson (Due vite): significato del testo e cosa c'entra Mengoni - A poche settimane dall’uscita del nuovo disco di cover Io Canto 2, la cantante ha pubblicato la versione inedita in francese di un pezzo amatissimo. libero.it

Laura Pausini, è uscito il nuovo singolo La Dernière Chanson: testo e significato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Laura Pausini, è uscito il nuovo singolo La Dernière Chanson: testo e significato ... tg24.sky.it

Laura Pausini dimagrita di 20 chili: la dieta, i pasti pesati, l'allenamento - conduttrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. ilgazzettino.it

#LauraPausini pubblica la sua personalissima interpretazione della canzone #DueVite di #MarcoMengoni. Il nuovo singolo si intitola "La dernière chanson (Due vite)" ed è realizzato in duetto con il cantante francese #JulienLieb. Leggi l'articolo completo htt - facebook.com facebook

Giorgia e Laura Pausini insieme sul palco dell’Ariston. Tra le idee in serbo per #Sanremo2026, sarebbe previsto un momento magico: un duetto di Giorgia e Laura sulle note di “E poi”, in una delle serate del Festival. (Il Messaggero) x.com

