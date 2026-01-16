Secondo Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma Forlì-Cesena, si osserva un aumento costante e strutturale delle richieste di farmaci antidiabetici utilizzati per la perdita di peso rispetto all’anno precedente. Questa tendenza riflette una crescita stabile nel settore, evidenziando un cambiamento nelle esigenze dei pazienti e nel mercato farmaceutico. L’andamento delle richieste è monitorato con attenzione, per comprendere meglio le dinamiche del settore e le eventuali implicazioni a livello sanitario.

Un aumento costante e ormai strutturale. A fotografare l’andamento delle richieste di farmaci antidiabetici per la perdita di peso è Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma di Forlì-Cesena, rete delle farmacie private convenzionate. "Le iniezioni sottocutanee, come Ozempic, Wegovy o Mounjaro, sono sempre molto richiesti in farmacia: un trend in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, un aumento di circa il 20%", sottolinea il presidente. I medicinali vengono erogati solo dietro prescrizione medica e "dopo un’accurata valutazione clinica poiché non sono esenti da rischi, a volte, anche importanti, soprattutto se si tratta di pazienti obesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lattuneddu: "Forte crescita delle richieste rispetto all’anno scorso"

Leggi anche: Infortuni sul lavoro, Inail: "In Sicilia più morti rispetto all'anno scorso"

Leggi anche: Parla Ancelotti: “Serie A più equilibrata rispetto all’anno scorso. Milan? Possono vincere”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Comunicato Stampa: Experian, forte crescita del credito a/a: BNPL +69%, prestiti personali +13%, mutui stabili con +1% - Settembre si rivela un mese positivo per il credito italiano, Gli ultimi trenta giorni hanno visto crescere in modo significativo tutti gli indicatori, non soltanto nel confronto con il periodo estivo ... iltempo.it

Experian, forte crescita del credito a/a: BNPL +69%, prestiti personali +13%, mutui stabili con +1% - Settembre si rivela un mese positivo per il credito italiano, Gli ultimi trenta giorni hanno visto crescere in modo significativo tutti gli indicatori, non soltanto nel confronto con il periodo estivo ... ansa.it

Experian e Segugio.it: prestiti personali, nel terzo trimestre tassi ai minimi e importi in crescita - it e Experian, il terzo trimestre del 2025 ha registrato un forte dinamismo nel mercato dei prestiti personali, caratterizzato da tassi di interesse ... ansa.it

Rabiot: “Leao Dipende da lui capire dove vuole arrivare. È giusto dire che anche lui ha potenzialità: è forte, l'ha dimostrato. Ma da quello che ho visto da quando sono arrivato ad adesso, è già cambiato. A livello dell'atteggiamento in campo già c'è qualcosa d facebook