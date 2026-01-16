L’attivista siriana Sarah Mardini assolta dall’accusa di traffico di migranti in Grecia

Il 15 gennaio, la giustizia greca ha assolto Sarah Mardini e altre 23 persone dall’accusa di traffico di migranti. L’attivista siriana, nota per il suo impegno a favore dei diritti umani, ha così visto confermata la propria innocenza in un procedimento giudiziario seguito con attenzione a livello internazionale. La sentenza rappresenta un importante riconoscimento del suo ruolo nel supporto ai migranti e ai rifugiati.

L’attivista e rifugiata siriana Sarah Mardini e altre 23 persone sono state assolte il 15 gennaio dalla giustizia greca dall’accusa di traffico di migranti, una sentenza accolta con favore dalle organizzazioni per i diritti umani. Gli attivisti erano stati incriminati nel 2018 sull’isola di Lesbo, all’epoca porta d’ingresso nell’Unione europea per decine di migliaia di persone in fuga dalla guerra in Siria, per “associazione a delinquere allo scopo di facilitare l’ingresso illegale di cittadini stranieri in Grecia”. “Tutti gli imputati sono assolti perché il loro obiettivo non era commettere un reato, ma fornire aiuti umanitari”, ha dichiarato Vassilis Papathanassiou, presidente del tribunale penale di Mitilene, sull’isola di Lesbo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

