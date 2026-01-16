Latina inaugura SpazioideaKennedy l' hub per i giovani

Il Comune di Latina ha inaugurato SpazioideaKennedy, un nuovo hub dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella progettazione e gestione di uno spazio innovativo, contribuendo allo sviluppo della città. La call offre l’opportunità di partecipare attivamente alla crescita di Latina, promuovendo l’innovazione e il protagonismo giovanile in un contesto collaborativo e aperto.

É stato inaugurato dal Comune di Latina la call "Spazio IdeaKennedy", rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni che vogliono contribuire alla progettazione e alla gestione di un nuovo hub innovativo per il futuro della città.Il progetto è promosso dall'Assessorato alle politiche giovanili.

