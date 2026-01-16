L’Artico assume una centralità inedita e l’Italia aggiorna la sua Strategia

L’Italia riconosce l’importanza strategica dell’Artico, considerandolo un confine essenziale per la sicurezza e l’unità europea. In questo contesto, il Paese ha aggiornato la propria strategia, evidenziando l’interesse a tutelare questa regione chiave. La nuova attenzione riflette l’evoluzione delle dinamiche geopolitiche e ambientali dell’area, sottolineando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale e nella tutela delle risorse e degli equilibri del continente.

Roma, 16 gen. (askanews) – di Massimo Santucci. "L'Italia considera l'Artico un confine dell'Europa da proteggere e una regione fondamentale per l'unità del continente". E' in questo passaggio contenuto nelle conclusioni della nuova Strategia Artica Italiana che si colgono, alla luce delle tensioni internazionali sulla Groenlandia, le novità del documento illustrato oggi a Villa Madama dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal titolare della Difesa Guido Crosetto e dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta infatti di un aggiornamento della Strategia artica nazionale, che avviene però a distanza di dieci anni dalla prima versione, redatta quando, come scritto nello stesso documento, "prevaleva una visione più statica e nel contempo più cooperativa delle problematiche artiche".

