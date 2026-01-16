L' Ars siciliana approva una norma fake Ed è polemica per il milione stanziato per il nulla
Una norma fake, un tranello per dimostrare che non tutto quello che viene proposto alla fine viene letto con lucidità da chi deve votare al Parlamento. Una norma-tranello ha stanziato 1 milione di euro per Comuni con una forma giuridica inesistente ed è stata presentata dal leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che l'ha definita "supercazzola". Un modo per dimostrare la disattenzione con cui si approvano le leggi in Sicilia. L'Ansa ha ricostruito quanto accaduto. È il 20 dicembre, ore 22.18, quando l'Assemblea siciliana, al rush finale sulla manovra da oltre 1 miliardo di euro (il via libera arriverà solo in nottata) mette ai voti un emendamento di matrice parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
