Una norma fake, un tranello per dimostrare che non tutto quello che viene proposto alla fine viene letto con lucidità da chi deve votare al Parlamento. Una norma-tranello ha stanziato 1 milione di euro per Comuni con una forma giuridica inesistente ed è stata presentata dal leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che l'ha definita "supercazzola". Un modo per dimostrare la disattenzione con cui si approvano le leggi in Sicilia. L'Ansa ha ricostruito quanto accaduto. È il 20 dicembre, ore 22.18, quando l'Assemblea siciliana, al rush finale sulla manovra da oltre 1 miliardo di euro (il via libera arriverà solo in nottata) mette ai voti un emendamento di matrice parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Ars siciliana approva una norma "fake". Ed è polemica per il milione stanziato per il nulla

Leggi anche: Emendamento fake, Dagnino: "E' una norma parlamentare, il governo non ha espresso alcun parere"

Leggi anche: Il trasferimento dei sinti: "Con il milione stanziato meglio sistemare alloggi"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Vardera sull'emendamento fake: Nessun controllo sulle norme. Dagnino: Ha ingannato il Parlamento; Un milione di euro per nulla: in Sicilia è bufera sulla norma-burla approvata dall’Ars; Un milione al “nulla”: come una norma-tranello è diventata legge all’Ars; De Luca, M5S Ars: “Emendamento fake approvato? Noi abbiamo votato contro”.

L'Ars siciliana approva una norma "fake". Ed è polemica per il milione stanziato per il nulla - Una norma fake, un tranello per dimostrare che non tutto quello che viene proposto alla fine viene letto con lucidità da chi deve votare al Parlamento. ilgiornale.it