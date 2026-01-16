L’Arezzo sbanca anche Pesaro | 3-0 e terza vittoria consecutiva
L'Arezzo continua il suo buon momento e conquista una vittoria importante a Pesaro, portando a tre le vittorie consecutive nel 2026. Con questo risultato, il team toscano si mantiene saldo in classifica, aumentando il vantaggio sul secondo in classifica. La squadra mostra continuità e determinazione, elementi fondamentali per proseguire nel cammino stagionale.
Arezzo, 16 gennaio 2026 – L'Arezzo targato 2026 non si ferma più. Il Cavallino sbanca anche Pesaro, inanella il terzo successo consecutivo nel nuovo anno e vola a +7 sul Ravenna. Tre punti ottenuti con la consapevolezza e ferocia della grande squadra, capitalizzando al massimo quanto creato e mantenendo nuovamente la porta inviolata. Del redivivo Tavernelli, tornato al gol dopo tre mesi, di Ravasio e Cianci le firme in calce sul sintetico dello stadio "Benelli". Un successo che arriva nel giorno della scomparsa di Giancarlo Tacchi, 14 presenze con l'Arezzo e la vittoria della Coppa Italia 1981. 🔗 Leggi su Lanazione.it
