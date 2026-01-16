L' arena del tennis da Roma a Palermo l' assessore allo Sport | Procedimento non curato dai nostri uffici

L'assessore allo Sport ha dichiarato che il procedimento relativo alla movimentazione della Grand Stand Arena, prevista dal Foro Italico di Roma a Palermo, non è stato gestito dai propri uffici. La questione, che riguarda la decisione di smontare e reinstallare l'impianto in viale Diana, nel parco della Favorita, continua a suscitare discussioni e opinioni diverse tra le parti interessate.

Non si arrestano le polemiche sulla Grand Stand Arena da smontare al Foro Italico di Roma e da installare in viale Diana, all'interno del parco della Favorita, a Palermo. Nei giorni scorsi, l'assessore allo Sport Alessandro Anello e la dirigente Caterina Guercio, rispondendo all'interrogazione.

Repubblica: “Palermo, la Grand Stand Arena alla Favorita: progetto da 6,4 milioni divide la città” - Via libera alla Grand Stand Arena alla Favorita: progetto da 6,4 milioni divide Palermo tra critiche politiche e difesa del sindaco Lagalla ... ilovepalermocalcio.com

La Grand Stand Arena saluta il Foro Italico. Pronta la ricollocazione a Palermo tra le polemiche - Racconti | Il secondo campo più capiente dell'impianto romano verrà trasferito in Sicilia nel progetto di riqualificazione urbana di zone difficili ... ubitennis.com

