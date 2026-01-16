L' Aquila | condannato per terrorismo Anan Yaeesh attivo in resistenza Palestina

Anan Yaeesh, cittadino palestinese coinvolto in attività di resistenza in Palestina, è stato condannato in appello a 5 anni e 6 mesi di reclusione per associazione con finalità di terrorismo. La sentenza è stata pronunciata dal presidente della Corte Romano Gargarella mentre Yaeesh si trovava nel carcere di Melfi. La decisione evidenzia il procedimento giudiziario relativo alla sua presunta partecipazione a attività considerate terroristiche.

È stato condannato in appello per associazione con finalità di terrorismo, a 5 anni e 6 mesi di reclusione, il palestinese Anan Yaeesh che ha seguito dal carcere di Melfi la pronuncia della sentenza letta dal presidente della Corte, Romano Gargarella. Yaeesh, arrestato nel gennaio del 2024 con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, è considerato membro attivo della resistenza palestinese in Cisgiordania. Altri 2 imputati, presenti in aula, Ali Irar e Mansour Doghmosh sono stati assolti. L'accusa aveva chiesto 12 anni per Yaeesh contestando anche alcune traduzioni dei colloqui e interrogatori in lingua araba. 🔗 Leggi su Iltempo.it

