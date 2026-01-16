L’Aquila arriva il grande giorno | tutto pronto per il debutto da Capitale della Cultura 2026

L’Aquila si prepara a inaugurare ufficialmente il suo anno da Capitale italiana della Cultura 2026, con un evento in programma sabato 17 gennaio. La città si anima per un'occasione che celebra la sua storia, la sua identità e il percorso di rinascita. Un momento di confronto e valorizzazione delle eccellenze culturali, che segna un nuovo capitolo nel suo percorso di sviluppo e rinnovamento.

Domani, sabato 17 gennaio, L’Aquila si trasformerà in un grande palcoscenico, inaugurando il suo anno da Capitale italiana della Cultura 2026 con un evento che unisce memoria, arte e rinascita. All’Auditorium della Guardia di Finanza, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Cultura Alessandro Giuli;del sindaco Pierluigi Biondi e del presidente della Regione Marco Marsilio, la città darà il via a un racconto corale e suggestivo, capace di trasformare piazze e strade in un’esperienza culturale condivisa. Il grande giorno dell’Aquila. La cerimonia, diretta dal maestro Leonardo De Amicis, intreccia musica, parole e immagini per raccontare la storia di L’Aquila, il rapporto tra centro e periferia; la ricostruzione dopo il sisma e il lascito di Celestino V. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

