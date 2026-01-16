L’annuncio di Trump | Formato il Consiglio per la Pace a Gaza

Da lettera43.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha annunciato la costituzione del Consiglio per la Pace a Gaza, definendolo il più grande e prestigioso mai formato. I membri saranno comunicati a breve, segnando un passo importante verso iniziative di dialogo e stabilità nella regione. Questa decisione rappresenta un momento di rilievo nel contesto politico e diplomatico, con implicazioni che potranno influenzare gli sviluppi futuri nella zona.

«È per me un grande onore annunciare la costituzione del Consiglio per la Pace. I membri saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del consiglio più grande e prestigioso mai riunito, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Grazie per l’attenzione!». È quanto ha scritto Donald Trump su Truth, confermando l’ inizio della fase due del piano della Casa Bianca per la Striscia di Gaza. Tra i membri forse anche Meloni. Gli inviti a partecipare al Consiglio per la Pace sono stati inviati da due giorni e il tycoon ha selezionato personalmente chi ne farà parte. L’annuncio dei suoi membri (che saranno 12, tra cui forse anche Giorgia Meloni ) potrebbe arrivare al World Economic Forum di Davos. 🔗 Leggi su Lettera43.it

l8217annuncio di trump formato il consiglio per la pace a gaza

© Lettera43.it - L’annuncio di Trump: «Formato il Consiglio per la Pace a Gaza»

Leggi anche: L'annuncio di Trump: "Formato il Consiglio di pace per Gaza"

Leggi anche: Gaza, Trump: “Formato Consiglio per la pace, Hamas consegni armi”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

l8217annuncio trump formato consiglioL'annuncio di Trump: "Formato il Consiglio di pace per Gaza" - Il presidente Usa ne ha rivelato la creazione su Truth, aggiungendo che entro breve sarà diffusa la lista completa dei partecipanti da lui personalmente selezionati ... msn.com

l8217annuncio trump formato consiglioTrump: 'Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi' - 'È per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace. notizie.tiscali.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.