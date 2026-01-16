L’annuncio di Trump | Formato il Consiglio per la Pace a Gaza

Donald Trump ha annunciato la costituzione del Consiglio per la Pace a Gaza, definendolo il più grande e prestigioso mai formato. I membri saranno comunicati a breve, segnando un passo importante verso iniziative di dialogo e stabilità nella regione. Questa decisione rappresenta un momento di rilievo nel contesto politico e diplomatico, con implicazioni che potranno influenzare gli sviluppi futuri nella zona.

«È per me un grande onore annunciare la costituzione del Consiglio per la Pace. I membri saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del consiglio più grande e prestigioso mai riunito, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Grazie per l'attenzione!». È quanto ha scritto Donald Trump su Truth, confermando l' inizio della fase due del piano della Casa Bianca per la Striscia di Gaza. Tra i membri forse anche Meloni. Gli inviti a partecipare al Consiglio per la Pace sono stati inviati da due giorni e il tycoon ha selezionato personalmente chi ne farà parte. L'annuncio dei suoi membri (che saranno 12, tra cui forse anche Giorgia Meloni ) potrebbe arrivare al World Economic Forum di Davos.

