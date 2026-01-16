L' annuncio di Trump | Formato il Consiglio di pace per Gaza

Donald Trump ha annunciato la creazione di un Consiglio per la Pace dedicato a Gaza. L’ex presidente ha dichiarato che i membri verranno comunicati a breve e ha sottolineato che si tratta del più grande e prestigioso consesso mai formato in questa area. L’iniziativa mira a favorire dialogo e stabilità nella regione, con un’attenzione particolare alle sfide e alle opportunità legate al conflitto.

"È per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace. I membri del Consiglio saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. Gli inviti a partecipare al Board of Peace per Gaza sono stato inviati due giorni e Trump ha selezionato personalmente chi ne farà parte. I nomi potrebbero essere annunciati dal tycoon al Forum economico di Davos la prossima settimana. Del consiglio di 12 membri, la cui formazione rientra nella fase due del piano eleborato dal presidente americano, dovrebbero far parte i principali leader europei, tra i quali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gaza, Trump: "Formato Consiglio per la pace, Hamas consegni armi" - " Hamas deve onorare immediatamente i propri impegni, compreso il ritorno dell'ultimo corpo a Israele, e procedere senza indugio alla completa smilitarizzazione. adnkronos.com

Trump: "Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi". Inizia la fase 2 della Striscia - Si tratta del "più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". gazzettadelsud.it

