L’Annuario diocesano 2026 dedicato al beato Gregorio X a 750 anni dalla morte

L’Annuario diocesano 2026, dedicato al beato Gregorio X in occasione dei 750 anni dalla sua morte, viene pubblicato come supplemento del settimanale Il Nuovo Giornale. Il volume offre dati aggiornati sulla realtà diocesana, includendo informazioni su persone, strutture, parrocchie, sacerdoti, diaconi, religiosi e comunità pastorali. Uno strumento utile per conoscere l’organizzazione e le attività della diocesi in modo chiaro e accurato.

