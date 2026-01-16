Landini riduce il sindacato a partito di lotta

Maurizio Landini, leader della Cgil, si distingue per un approccio deciso nel dialogue sociale. Spesso le sue posizioni suscitano discussioni profonde sul ruolo dei sindacati e sulla loro capacità di rappresentanza. In questo contesto, le sue affermazioni tendono a riflettere una visione forte sulla funzione sindacale, contribuendo al dibattito pubblico sul lavoro e le relazioni industriali in Italia.

Maurizio Landini non delude mai. Ogni volta che il dibattito sul lavoro rischia di scendere dal palco ideologico per avvicinarsi alla realtà, il leader della Cgil sente il bisogno di rilanciarlo con una proposta tanto roboante quanto inconcepibile. Questa volta è la "contrattazione annuale dei salari", presentata come rimedio salvifico contro l'inflazione. In realtà, è una sorta di ritorno alla scala mobile, l'ennesima bandiera agitata da un sindacalista che da tempo ha smarrito il confine tra tutela dei lavoratori e agitazione permanente. Dopo aver ammorbato le folle con il mantra del salario minimo - un paradosso in un Paese dove il problema non è l'assenza di contratti, ma la loro produttività e la crescita economica che li sostiene - Landini alza ulteriormente l'asticella dell'irresponsabilità.

