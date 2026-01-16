L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 16 gennaio 2026

Il mercato azionario italiano si prepara all'apertura di oggi, 16 gennaio 2026, ultimo giorno della settimana per le borse europee. Si osservano segnali di attesa in relazione all’andamento della Borsa italiana e allo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, variabili importanti per l’economia nazionale e la stabilità finanziaria. Di seguito, un aggiornamento sui principali indicatori di oggi.

Ultimo giorno della settimana per i mercati europei. Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e per i valori dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, giovedì 15 gennaio, è stata una giornata positiva per Milano. L’indice Ftse Mib ha concluso a 45.849,77 punti con una crescita dello 0,44%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

