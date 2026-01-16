L’ambasciatore Bradanini | Rischioso il raid Usa in Iran L’Arabia teme rappresaglie

L’ambasciatore Bradanini esprime preoccupazione per il rischio di un raid statunitense in Iran, sottolineando le possibili ripercussioni. L’Arabia Saudita teme rappresaglie nella regione, mentre in Iran si registrano violenze e repressioni, come evidenziato dal presidente Mattarella. La situazione rimane complessa e delicata, con tensioni crescenti tra le potenze internazionali e le realtà locali.

Roma, 16 gennaio 2026 – "Manifestanti sterminati con efferata crudeltà ". È con queste parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha descritto quanto sta avvenendo in Iran, incontrando i partecipanti del Seminario di Venezia per la stampa britannica. Mentre la repressione in Iran continua – e con essa anche il blocco totale di internet – Donald Trump rivendica con i giornalisti l'effetto deterrente delle sue minacce di intervento militare, sostenendo che abbiano contribuito a fermare uccisioni ed esecuzioni. Iran, in migliaia ai funerali delle forze di sicurezza Il presidente Usa intende giustificare con queste parole il fatto che alla fine non colpirà gli ayatollah? A domanda diretta non risponde, mentre retroscena pubblicati dalla stampa americana vedono dietro ai tentennamenti (che potrebbero essere anche il tentativo di confondere le carte), le pressioni dei Paesi del Golfo, Arabia Saudita in testa, che sarebbero preoccupati di una nuova crisi nell'area.

