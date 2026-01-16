L’agente di Lucca spinge con la Juventus

Lorenzo Lucca desidera trasferirsi alla Juventus, preferendo questa soluzione rispetto ad altre opzioni. Secondo fonti di mercato, l'agente del giocatore sta lavorando per favorire questa operazione, anche in un contesto di interesse da parte di altri club, come il Tonali e la Premier League. La volontà del calciatore sembra chiara, e le trattative potrebbero entrare nella fase conclusiva nelle prossime settimane.

intreccio con Tonali: “Sta rifiutando anche la Premier” Lorenzo Lucca andrebbe volentieri alla Juventus, non altrove. Il centravanti del Napoli è in uscita ed ha estimatori in diversi club, ma non sarebbero di suo gradimento. Il tempo passa e la mancata cessione sta bloccando, di fatto, il mercato degli azzurri in entrata. Giuseppe Riso, manager tra i più influenti del panorama italiano, già procuratore di Alessandro Buongiorno, avrebbe caldeggiato più di una volta l’ex punta dell’Udinese alla Juventus, pur senza grossi riscontri. L’idea di Riso sarebbe quella di portare Lucca in bianconero con la formula del prestito oneroso, per allontanarlo da Napoli, dove è ormai una terza scelta, e farlo lavorare con Luciano Spalletti, che ha bisogno di nuovi innesti in avanti e sa come esaltare attaccanti forti fisicamente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

