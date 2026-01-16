Ladro ucciso nel paese monta la rabbia Il papà di Jonathan all' inviato delle Iene | Se c' eri anche tu ti tagliavo la gola
A due giorni dalla rapina che è costata la vita a un uomo a Lonate Pozzolo, cresce la tensione nel paese. Il padre di Jonathan, vittima dell’accoltellamento, si rivolge alle Iene esprimendo forte rabbia. La vicenda ha suscitato reazioni di sconcerto e solidarietà, evidenziando le conseguenze di un tentativo di furto finito tragicamente.
A distanza di due giorni dalla rapina finita con un omicidio a Lonate Pozzolo (Varese) dove un 37enne, insieme a due complici, ha provato a svaligiare una villa ma ha preso una coltellata dal padrone di casa per poi morire in ospedale, nel paese monta ancora la rabbia per una situazione ormai al limite. A morire è stato Adamo Massa, sinti, residente in un campo nomadi a Torino e a Lonate in 'trasferta': a ucciderlo, con due fendenti al petto, il 33enne Jonathan Maria Rivolta, che era solo in casa e, dopo aver sorpreso i due ladri appena dopo l'irruzione (il terzo uomo li attendeva in auto), dai due era stato pestato a calci e pugni. 🔗 Leggi su Leggo.it
