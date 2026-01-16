Ladro ucciso il cugino | Era lì per lavorare non è giusto

Un episodio di violenza si è verificato recentemente quando Adamo Massa è stato ucciso durante un tentativo di furto nel domicilio di Jonathan Rivolta. Secondo il cugino della vittima, Massa era presente per motivi di lavoro, e l’intervento ha portato a una colluttazione. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei conflitti e sulla sicurezza in situazioni di emergenza.

“Era lì per lavorare, non è giusto”. Sono sconcertanti le parole del cugino di Adamo Massa, il 37emme rom di origini sinti ucciso mercoledì scorso a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, dal proprietario della villetta dove si era introdotto con un complice per rubare. Il furto, dunque, viene considerato “un lavoro” a pieno titolo. Adamo è stato sorpreso a rubare dal proprietario di casa Jonathan Rivolta: ne è nata una colluttazione che ha portato al suo ferimento con un coltello. Massa è poi morto in ospedale a Magenta (Milano) dove lo hanno lasciato i complici fuggiti in auto. Ore 14 Sera ha mostrato un servizio con l’intervista al cugino di Massa all’interno del campo rom e alcune dichiarazioni di abitanti dell’area. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ladro ucciso, il cugino: “Era lì per lavorare, non è giusto” Leggi anche: ?Ladro ucciso, parla il cugino di Adamo Massa: «Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Lascia tre figli piccoli» Leggi anche: Il cugino di Adamo Massa, ucciso durante un furto: "Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Aveva tre figli" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Jonathan Rivolta pugnala Adamo Massa a Lonate Pozzolo, per pm è legittima difesa: familiari del ladro furiosi; Ladro ucciso, la famiglia fa scudo a Jonathan Rivolta: “Si è solo difeso, cosa doveva fare?”. Rischio vendetta, ronde dei carabinieri; Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso. Ladro ucciso, parla il cugino di Adamo Massa: «Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Lascia tre figli piccoli» - Sono parole destinate a far discutere quelle rilasciate dal cugino di Adamo Massa, il rapinatore di ... msn.com

Ladro ucciso durante il colpo in villa, il cugino: “Stava lavorando, non è giusto” - Adamo Massa, 37 anni, stava tentando il colpo in una villa quando, scoperto dal proprietario, è rimasto ferito mortalmente a seguito di una colluttazione con quest'ultimo. internapoli.it

Lonate Pozzolo, il cugino del ladro ucciso contro Jonathan Rivolta: "Stava lavorando, non l'ha picchiato" - Il cugino di Adamo Massa, il ladro ucciso durante la tentata rapina in villa a Lonate Pozzolo, se la prende con Jonathan Rivolta ... virgilio.it

?Ladro ucciso, il cugino di Adamo Massa: «Era lì per lavorare, non è giusto ammazzarlo»

"Era lì per lavorare, non è giusto": parla il cugino del ladro accoltellato e ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo >> https://buff.ly/6dOX0AJ - facebook.com facebook

Ladro rom ucciso con una coltellata dal padrone di casa. Il cugino del morto: “Non è giusto. Stava facendo il suo lavoro”. No, purtroppo non è uno scherzo. È semplicemente il reale prodotto di una cultura che ormai ha normalizzato il crimine tanto da assimilar x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.