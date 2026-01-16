Ladro ucciso 200 Rom assediano l’ospedale

Nella notte, un ladro è stato ucciso, portando un gruppo di circa 200 Rom ad assediare l’ospedale locale. I manifestanti hanno forzato l’ingresso del Pronto Soccorso, richiamando l’intervento di forze dell’ordine e agenti in assetto antisommossa. La situazione ha richiesto una gestione urgente per garantire la sicurezza e ripristinare la normale attività presso la struttura sanitaria.

Varese Dormiva nella sua stanza al primo piano, aveva lavorato sino a tarda sera. Invece i genitori erano fuori casa da un po'. L'auto si è fermata davanti alla villetta, proveniente dal campo Sinti a 150 chilometri di distanza. Sant'Antonio Ticino, frazione di Lonate Pozzolo, provincia di Varese, un chilometro in linea d'aria dalle piste di Malpensa. Dall'auto sono scese due persone, una terza è rimasta in auto. Hanno citofonato e nessuno ha risposto. Convinto che non ci fosse nessuno, sono entrati. Invece all'interno c'era Jonathan Rivolta, 33enne dottorando all'Università di Castellanza. Jonathan ha capito di essere in pericolo.

