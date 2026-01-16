Ladro armato in villa | condannato a due anni e mezzo
Un uomo, coinvolto in un furto aggravato con un complice, è stato arrestato dalla polizia di Fermo. Dopo aver tentato di fuggire, è stato fermato e condannato a due anni e mezzo di reclusione. L'episodio si è verificato il 16 gennaio 2026, quando i due erano impegnati a razziare un’auto in sosta. La vicenda evidenzia l’efficacia delle operazioni di controllo e sicurezza sul territorio.
Fermo, 16 gennaio 2026 – I nsieme ad un complice stava razziando un’auto in sosta ma, nonostante il tentativo di fuga, era stato bloccato e arrestato dalla polizia per furto aggravato. Nei guai era finito un tunisino di 42anni che, a conclusione delle indagini, era stato rinviato a giudizio e per questo motivo è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo. Il nordafricano, al termine del processo, è stato condannato a due anni e sei mesi per i reati di furto aggravato, porto abusivo di arma, porto abusivo di arnesi atti allo scasso, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il blitz era scattato quando, nel corso dell’incessante attività di controllo del territorio, alla linea di emergenza 112 era pervenuta una segnalazione relativa a due persone che, dopo essersi introdotte in una villa, stavano frugando all’interno di una vettura in sosta in via Matera, a Porto Sant’Elpidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
