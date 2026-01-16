La Vuelle all’assalto di Leonardo Okeke La prossima sarà la settimana decisiva

La Vuelle si prepara a sfidare Leonardo Okeke, giocatore nigeriano che finora ha avuto poche opportunità di scendere in campo a Cantù, con una media di 5,3 minuti. La prossima settimana potrebbe rappresentare una fase decisiva per il suo ruolo in squadra e per le strategie dei biancorossi in vista delle prossime partite.

La Vuelle va all’assalto di Leonardo Okeke, il gigante nigeriano che a Cantù non trova spazio (5.3 minuti di media sin qui). Per ora è solo un’indiscrezione, servirà ancora una settimana per capire se l’ Acqua San Bernardo lo manderà davvero in prestito: il tempo di verificare se la panchina di Brienza resisterà o arriverà un altro coach che potrebbe stopparne l’uscita. Nel caso, in fila per avere il pivottone classe 2003 c’è anche Avellino insieme a Pesaro. Ma è chiaro che essere primi in classifica potrebbe avere un peso, oltre che i rapporti tra la Vuelle e il club brianzolo sono sempre stati ottimi, un legame fortificato anche dal gemellaggio fra le due tifoserie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle all’assalto di Leonardo Okeke. La prossima sarà la settimana decisiva Leggi anche: Meteo, addio al gelo ma torna la pioggia: come sarà la prossima settimana Leggi anche: Referendum e separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri: scopri cosa cambia davvero e perché la prossima consultazione popolare sarà decisiva

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.