La vostra auto usata dai banditi | ottantenni derubati dei gioielli

Una coppia di ottantenni di Valtesse è stata vittima di una truffa orchestrata da falsi carabinieri. I malviventi hanno clonato la targa dell’auto, inducendoli a credere di essere sotto minaccia, e hanno rubato gioielli e altri beni. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione di fronte a richieste sospette e di verificare sempre le identità di chi si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine.

«La targa della vostra auto risulta coinvolta in una rapina che è stata messa a segno poco fa in centro città. Arriverà un nostro militare a controllare i gioielli per catalogarli e capire se sono parte della refurtiva». All’ignoto interlocutore, presentatosi come carabiniere, la donna ha cercato di replicare, dicendo anche che aveva il cibo sui fornelli. «Signora, cosa ci interessa del suo pranzo, qui c’è anche un ferito di mezzo», ha incalzato la voce maschile al telefono. Questo è, in buona sostanza, l’approccio usato giovedì 15 gennaio da una banda di truffatori per raggirare una coppia di ottantenni residente in via Bolis, nel quartiere di Valtesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «La vostra auto usata dai banditi»: ottantenni derubati dei gioielli Leggi anche: “La vostra auto è stata usata per una rapina” e si fanno consegnare diecimila euro di gioielli Leggi anche: "La vostra auto è stata usata per una rapina", e si fanno consegnare quasi 2mila euro: arrestata una coppia di truffatori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. «La vostra auto usata dai banditi»: ottantenni derubati dei gioielli; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: L'Atalanta a Pisa insegue il poker. «La vostra auto usata dai banditi»: ottantenni derubati dei gioielli - Truffa messa a segno da falsi carabinieri a danno di una coppia. ecodibergamo.it

