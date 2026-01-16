La Volta Buona le pagelle del 16 gennaio | la battuta hot di Mengacci 4 Balivo super 10

Ecco le pagelle de La Volta Buona del 16 gennaio, tra momenti imprevedibili e ospiti spontanei. La trasmissione, condotta da Caterina Balivo, si distingue per la sua autenticità e semplicità, offrendo un'analisi sincera e senza eccessi di quanto accaduto in puntata. Dai commenti su temi come la longevità alle battute più sorprendenti, queste pagelle riflettono il tono autentico di un programma che non segue copioni prefissati.

Da una puntata sulla longevità a una puntata “hot”, è un attimo. A La Volta Buona, si sa, è tutto imprevedibile, a cominciare dagli ospiti di Caterina Balivo che, di fatto, non hanno un copione già scritto. Passare da un argomento all’altro è facile come bere un bicchiere d’acqua, lo stesso che forse sarebbe servito a placare i “bollori” di un Davide Mengacci super in forma, specialmente alla (splendida) vista delle Professoresse de L’Eredità. Aggiungi anche Pino Insegno al sofà del pomeriggio di Rai 1, e il gioco è fatto. Questo e altro a La Volta Buona, con le consuete pagelle (secondo noi, of course). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta “hot” di Mengacci (4), Balivo super (10) Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta “hot” di Mengacci(4), Balivo super (10) Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8); La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5); Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'; La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7). La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta “hot” di Mengacci(4), Balivo super (10) - La Volta Buona ha intrattenuto ancora una volta il pubblico di Rai 1, tra ospiti e polemiche: le nostree pagelle della puntata in onda il 16 gennaio. dilei.it

La volta Buona, momento hot di Mengacci e Balivo: "Posso sistemarti il microfono?" - Tra longevità, ironia pungente e un clima che si è scaldato improvvisamente in studio, le professoresse dell'Eredità portano il caos a La Volta Buona. libero.it

Troppo caldo in studio a La Volta Buona, Balivo si sveste in diretta: “Non ce la faccio” - La conduttrice, complice l’alta temperatura in studio, ha deciso di sfilarsi un indumento davanti alle telecamere scatenando la ... fanpage.it

Il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, ha raccontato sui social una disavventura accaduta alla moglie durante le vacanze di Capodanno in Argentina. La conduttrice de La Volta Buona ha avuto uno svenimento in aeroporto causato dall’influenz - facebook.com facebook

Rai, novità per il day time. Il programma di Caterina Balivo "La volta buona" pronto a traslocare: ecco dove. Anteprima ift.tt/4c2tMyb x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.