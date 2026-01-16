La Valtellina e le Alpi Orobie da incontaminate a sciistiche
La Valtellina e le Alpi Orobie, un tempo territori incontaminati, sono oggi rinomate meta per gli sport invernali. Questo percorso analizza le trasformazioni avvenute nel tempo, evidenziando come la diffusione dello sci abbia influenzato la cultura e lo stile di vita delle valli alpine. Un viaggio che approfondisce la storia e l'evoluzione di queste zone, dal loro stato originario alle moderne destinazioni sciistiche.
Un grande viaggio nella storia degli sport invernali e delle profonde trasformazioni che la loro diffusione ha comportato nell’immaginario e nello stile di vita delle valli alpine. Lo si potrà intraprendere dal 28 gennaio e sino al 30 agosto a Palazzo Besta di Teglio grazie a “ Vette. Storie di sport e montagne“, mostra promossa con il sostegno della Regione e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi di Torino e la Direzione Regionale Musei Nazionali Veneto - Museo Nazionale Collezione Salce. Curata da Rosario Maria Anzalone e Silvia Anna Biagi a partire da un’idea di Sergio Campagnolo, l’esposizione si raccoglie intorno a tre grandi nuclei tematici concepiti come punti di vista di una stessa narrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
