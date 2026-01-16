La tendenza denim a palloncino è la più cool del 2026 Ecco come si abbinano i modelli balloon

La tendenza denim a palloncino si conferma tra le più apprezzate del 2026, offrendo uno stile versatile e contemporaneo. Scopri come abbinarli al meglio per creare look eleganti e casual, mantenendo sempre sobrietà e attenzione ai dettagli. I modelli balloon si inseriscono perfettamente nelle nuove tendenze, offrendo un’ampia possibilità di combinazioni per ogni occasione.

C on le tendenze denim non ci si annoia mai. Tra tagli slim, bootcut e baggy, c’è sempre un nuovo modello da scoprire. E per l’inverno 2026 non ci sono dubbi: sono i jeans balloon i protagonisti di stagione. Impossibile non riconoscerli: la loro caratteristica forma a palloncino, arrotondata sulle gambe e affusolata sulle caviglie, li rende unici nel loro genere. Jeans morbidi effetto loungewear: perché sono il denim più desiderato dell’Inverno X Leggi anche › Comfort denim. Come abbinare i jeans morbidi con coulisse nell’Inverno 20252026 Perfetti per slanciare le fisicità longilinee, stanno bene anche a chi ha i fianchi più morbidi: grazie al loro volume, camuffano eventuali imperfezioni e armonizzano le proporzioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

