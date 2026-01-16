La tassa etica sulla pornografia ammonta al 25% del reddito

La tassa etica sulla pornografia, introdotta dalla Finanziaria del 2006, prevede un'imposta del 25% sul reddito derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. Questa misura mira a regolamentare e contribuire al finanziamento di iniziative sociali, garantendo maggior trasparenza nel settore. La tassa si applica a tutte le attività legate alla pornografia, rappresentando un importante strumento di controllo e responsabilizzazione.

Se si esercitano attività rientranti tra quelle individuate dalla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 466, legge n. 2662005, come la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza, tutti, quindi anche i contribuenti in regime forfettario versano la Tassa etica. La tassa etica è stata introdotta dalla Finanziaria 2006, all’articolo 1, comma 466, secondo la quale è dovuta dai:1) soggetti titolari di reddito di impresa, gli esercenti arti e professioni;2) le società che realizzano, producono, vendono e rappresentano:A) materiale pornografico;B) materiale che incita alla violenza;C) trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La tassa etica sulla pornografia ammonta al 25% del reddito Leggi anche: Pornografia online, la stretta del Fisco: la tassa etica colpisce i forfettari Leggi anche: OnlyFans e “Pornotax”: l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando scatta la tassa etica del 25% Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La tassa etica sulla pornografia ammonta al 25% del reddito - Va pagata per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. msn.com

Pornografia online, la stretta del Fisco: la tassa etica colpisce i forfettari - L’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco: anche i contribuenti in regime forfettario dovranno pagare la “tassa etica”, l’addizionale del 25% prevista dal comma 466 della legge 266/2005. ilgiornale.it

La tassa etica sulla pornografia, relitto di un mondo (pre YouPorn e OnlyFans) che non c'è più - È una creatura del 2005, entrata davvero in vigore nel 2008, quando la pornografia era ancora un affare di Dvd, pay- huffingtonpost.it

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «CHE COS’È LA TASSA ETICA: COME SI CALCOLA E CHI LA DEVE PAGARE» x.com

Più di 45.000 professionisti potrebbero pagare il 25% in più a causa della tassa etica. #partitaiva #forfettario - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.