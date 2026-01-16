La strana storia del cruciverba che poteva compromettere la segretezza del D-Day.

Nel maggio 1944, un ufficiale britannico si dedicava a risolvere un cruciverba del Daily Telegraph, un gesto apparentemente innocuo. Tuttavia, questa attività nascondeva un pericolo: alcuni dettagli del puzzle potevano compromettere le operazioni segrete legate allo sbarco in Normandia. Questa vicenda rivela come anche i momenti più semplici possano avere implicazioni cruciali in ambito di sicurezza e intelligence.

Londra, 2 Maggio 1944. Un ufficiale dell' intelligence britannica sta ammazzando il tempo con il cruciverba del Daily Telegraph, al tempo uno dei quotidiani più popolari d'Inghilterra. Una soluzione, la numero 17, richiede quattro lettere e corrisponde a “ uno degli Stati Uniti ". La risposta, incastonata tra le altre soluzioni che riempiono le caselle bianche delimitate dalle nere che compongono il cruciverba, è “ Utah ”, il nome in codice prescelto per i sei chilometri del settore di sbarco più occidentale dello sbarco in Normandia, assegnato alla 4ª Divisione di fanteria americana e considerato tra la cittadina di Pouppeville e quella di Saint-Martin-de-Varreville, ai piedi della Penisola del Cotentin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

