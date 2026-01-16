La storia straziante di Kostiantyn in fuga dalla guerra | muore a 20 anni

La vicenda di Kostiantyn, giovane di 20 anni, evidenzia il difficile percorso di chi fugge dalla guerra in cerca di pace e stabilità. Dopo aver rischiato la vita in un incidente, ha cercato di ricostruire una nuova esistenza, affrontando sfide quotidiane e integrandosi in un nuovo paese. La sua storia illustra il valore della resilienza e il peso delle tragedie che colpiscono chi cerca solo un futuro migliore.

Rimini, 16 gennaio 2026 – Scappare dalla guerra, salvarsi per miracolo da un pullman ribaltato sull'autostrada, rifarsi una vita in silenzio, lavorare, imparare una lingua nuova, diventare "uno di casa". Sul pullman ribaltato in A14: lui e la mamma salvi. E poi morire a vent'anni, all'improvviso, in una notte che nessuno riesce ancora a spiegarsi davvero. Kostiantyn Dzhereleiko era arrivato in Italia nel 2022, quando l'Ucraina bruciava sotto le bombe. Era minorenne, appena 17 anni, e insieme alla madre aveva lasciato tutto per salvarsi. Quel viaggio verso la salvezza, però, aveva già rischiato di trasformarsi in tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia straziante di Kostiantyn, in fuga dalla guerra: muore a 20 anni

