La presunta figlia segreta di Freddie Mercury, B., è deceduta a 48 anni dopo una lunga lotta contro un raro tumore spinale. La notizia si aggiunge alle tante storie di vite nascoste dietro le celebrità, suscitando interesse e curiosità sulla loro vita privata. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sull’impatto delle malattie rare e sulla privacy delle persone coinvolte.

Roma, 16 gennaio 2026 – La presunta figlia segreta di Freddie Mercury, è morta a 48 anni dopo una lunga battaglia contro un raro tumore spinale. A riportarlo è il tabloid inglese Daily Mail Il marito ha confermato la notizia alla stampa inglese, parlando di una morte serena e di due figli piccoli rimasti orfani. La cremazione e la dispersione delle ceneri sulle Alpi chiuderebbero una vita segnata dal mistero. Scopriamo di più. Cosa sappiamo sulla presunta figlia segreta di Freddie Mercury. Sgomberiamo subito il campo da equivoci: secondo Brian May e altre persone vicine alla famiglia del leader dei Queen, non è mai esistita alcuna figlia segreta di Freddie, ma in queste ore la questione è tornata al centro delle cronache britanniche e non solo con la scomparsa di questa donna, ribattezzata misteriosamente: “B”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La storia della presunta figlia segreta di Freddie Mercury: “B. è morta colpita da un raro tumore spinale”

