Una statua di tre metri raffigura Timothée Chalamet nel film “Marty Supreme” ed è esposta al Museo Nazionale del Cinema di Torino, all’interno della Mole Antonelliana. La scultura, collocata nella sala VR, si protende verso l’Aula del Tempio, creando un collegamento tra il personaggio e i visitatori. Questa installazione offre un’opportunità di avvicinarsi al protagonista del film in un contesto artistico e culturale.

La scultura di “Marty Supreme” alta tre metri, il personaggio interpretato da Timothée Chalamet, è esposta al Museo Nazionale del Cinema di Torino, all’interno della Mole Antonelliana, in una delle salette Vr e si protende verso l’Aula del Tempio, quasi a invitare i visitatori a giocare con il protagonista del film. Un ritorno a Torino per “Marty Supreme”, che è stato presentato in anteprima il 26 novembre scorso al 43esimo Torino Film Festival con un secret event screening. Prodotto da A24, “Marty Supreme” è diretto da Josh Safdie, anche produttore e autore della sceneggiatura con Ronald Bronstein, e uscirà nei cinema italiani il 22 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La statua di Timothée Chalamet in “Marty Supreme” alta tre metri al Museo Nazionale del Cinema di Torino:

Leggi anche: Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée Chalamet

Leggi anche: Marty Supreme: caos e risse al pop up shop per il lancio del film con Timothée Chalamet

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

"Marty Supreme", una statua di quasi 3 metri al Museo del Cinema di Torino: Timothée Chalamet corre per l'Oscar - Il lungometraggio sul campione di ping pong era stato presentato in anteprima con una proiezione segreta al Tff il 26 novembre ... torinotoday.it

Marty Supreme: la scultura del personaggio interpretato da Timothée Chalamet in mostra al Museo del Cinema di Torino - A partire da oggi, 14 gennaio, sarà possibile ammirare, presso il Museo del Cinma di Torino, la statua di Marty Mauser, il campione di ping pong iimpersonato da Timothée Chalamet in Marty Supreme di J ... comingsoon.it