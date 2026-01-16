La squadra Tozzuolo e Montevago in ripresa Joselito-Megelaitis ballottaggio
La squadra si prepara alla sfida contro il Gubbio con una seduta di allenamento al
Seduta biancorossa all’interno del "Curi" per i biancorossi di Giovanni Tedesco in vista della sfida in programma domani contro il Gubbio. Lavoro differenziato ancora per Tozzuolo e Montevago, ma il difensore e l’attaccante, i due ex della partita, fanno progressi e mandano segnali incoraggianti in vista del derby umbro con i rossoblù. Per le ultime due sedute della settimana, oggi pomeriggio e domani mattina, Tedesco potrà contare su entrambi. In attesa del recupero totale dell’attaccante e del difensore, l’allenatore del Perugia ha provato Nepi, in coppia con Bacchin, mentre sulla fascia destra (già orfana di Calapai alle prese con un fastidio fisico), Tedesco ha provato Megelaitis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
