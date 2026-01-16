La Spezia studente uccide in classe un compagno | bloccato e disarmato da un prof La Lega | subito il nuovo pacchetto sicurezza 

A La Spezia, un episodio drammatico si è verificato presso l’istituto «Chiodo-Einaudi», dove uno studente ha ucciso un compagno in classe. L’intervento tempestivo di un insegnante ha evitato conseguenze peggiori, bloccando e disarmando l’aggressore. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole, spingendo la Lega a chiedere l’adozione immediata di un nuovo pacchetto di misure di sicurezza.

L'accoltellamento - forse per motivi sentimentali - è avvenuto durante l'orario di lezione all'istituto professionale «Chiodo-Einaudi» di La Spezia. A colpire il ragazzo è stato un altro studente, con un lungo coltello portato da casa, poi disarmato dal professore Il giovane Youssef Abanoub, 19 anni, subito accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è stato portato d’urgenza in sala operatoria, ma non è stato possibile salvargli la vita, come ha confermato la direzione medica. La polizia di Spezia ha fermato l'aggressore, un 18enne, in flagranza di reato dopo che questo era stato disarmato dal professore e circondato dai compagni di classe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

