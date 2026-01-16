La Spezia studente uccide in classe un compagno | bloccato e disarmato da un prof La Lega | subito il nuovo pacchetto sicurezza
A La Spezia, un episodio drammatico si è verificato presso l’istituto «Chiodo-Einaudi», dove uno studente ha ucciso un compagno in classe. L’intervento tempestivo di un insegnante ha evitato conseguenze peggiori, bloccando e disarmando l’aggressore. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole, spingendo la Lega a chiedere l’adozione immediata di un nuovo pacchetto di misure di sicurezza.
L'accoltellamento - forse per motivi sentimentali - è avvenuto durante l'orario di lezione all'istituto professionale «Chiodo-Einaudi» di La Spezia. A colpire il ragazzo è stato un altro studente, con un lungo coltello portato da casa, poi disarmato dal professore Il giovane Youssef Abanoub, 19 anni, subito accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è stato portato d’urgenza in sala operatoria, ma non è stato possibile salvargli la vita, come ha confermato la direzione medica. La polizia di Spezia ha fermato l'aggressore, un 18enne, in flagranza di reato dopo che questo era stato disarmato dal professore e circondato dai compagni di classe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: La Spezia, studente uccide in classe un compagno: bloccato da un prof e arrestato La Lega: subito il nuovo pacchetto sicurezza
Leggi anche: La Spezia, morto lo studente accoltellato in classe da un compagno. Fermato 18enne | La Lega: subito il nuovo pacchetto sicurezza
Morto lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it
“Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe - La Spezia, morto in ospedale Youssef Abanoub, lo studente di 19 anni aggredito in classe con una lama di almeno 20 centimetri: l’assassino è un altro allievo dell’istituto Chiodo. lanazione.it
La Spezia, morto lo studente accoltellato in classe. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia che ha fermato il compagno, un coetaneo della vittima. adnkronos.com
Non ce l’ha fatta lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo, in via XX Settembre, alla Spezia. Il fatto è accaduto poco prima di mezzogiorno. L’aggressore è un altro studente della scuola, si tratta di un ragazzo mag - facebook.com facebook
Uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un compagno all'interno di un istituto professionale di La Spezia ed è ricoverato in gravi condizioni. L'imponente fuoriuscita di sangue ha portato all'arresto cardiocircolatorio ma i chirurghi sono riusci… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.