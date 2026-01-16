Il sindaco di La Spezia, Peracchini, ha commentato l'aumento di episodi legati all’uso di coltelli, sottolineando che questa cultura sembra essere diffusa in alcune comunità. È importante affrontare il fenomeno con attenzione e senza generalizzazioni, promuovendo iniziative per la sicurezza e il rispetto delle regole. La questione richiede un’analisi equilibrata, focalizzata sulla prevenzione e sulla tutela di tutti i cittadini.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Purtroppo c'è una cultura nell'uso di questi coltelli che è veramente inaccettabile. E' un problema che cerchiamo di affrontare ogni giorno in modo molto complicato. Siamo una città con 20mila stranieri su quasi 100mila abitanti. Tutti lavorano, anche se vengono da mondi diversi. Ma è chiaro che l'uso dei coltelli arriva solo in certe etnie. Dobbiamo fare molto di più". Così il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini a Otto e mezzo su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Spezia: sindaco Peracchini, 'uso coltelli arriva solo da certe etnie'

