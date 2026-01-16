La Spezia | sindaco Peracchini ' a governo chiedo ascolto e provvedimenti più severi'

Il sindaco di La Spezia, Peracchini, ha espresso la sua richiesta al governo Meloni di ascoltare le esigenze dei Comuni e dei sindaci. In un momento di particolare attenzione alle questioni locali, si sottolinea l'importanza di provvedimenti più severi e di un dialogo costruttivo tra istituzioni nazionali e amministrazioni comunali. La richiesta mira a garantire risposte più efficaci alle sfide quotidiane delle comunità.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Al governo Meloni chiedo semplicemente di ascoltare noi, Comuni e sindaci. Chiedo provvedimenti più severi: chi sbaglia deve capire che non la fa franca e le vittime non devono essere colpevoli di essere vittime, vanno tutelate. Dobbiamo vivere in democrazia con più serenità. Non è possibile che succedano fatti come quelli di oggi. Una famiglia non può non vedere arrivare a casa il proprio figlio perché qualcuno pensa di usare un coltello come fosse un bicchiere d'acqua". Così il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini a Otto e mezzo su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Spezia: sindaco Peracchini, 'a governo chiedo ascolto e provvedimenti più severi' Leggi anche: La stretta della Lega sulla cittadinanza italiana, più casi di revoca e requisiti più severi Leggi anche: La stretta della Lega sulla cittadinanza italiana, più casi di revoca e requisiti più severi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Spezia: sindaco Peracchini, 'a governo chiedo ascolto e provvedimenti più severi' - Chiedo provvedimenti più severi: chi sbaglia deve capire che non la fa franca e le vittime non d ... iltempo.it

Peracchini, La Spezia ricorda 13 vittime dell'alluvione nel 2011 - "Oggi ricordiamo l'alluvione che colpì il nostro territorio il 25 ottobre 2011, la Val di Vara, la Lunigiana e le Cinque Terre furono devastate dall'esondazione dei corsi d'acqua, causando 13 vittime, ... ansa.it

Le priorità della Spezia per il 2026: parla il sindaco Pierluigi Peracchini - Tempo di bilanci sull'anno appena passato per la provincia della Spezia, a Primocanale il sindaco e presidente della Provincia Pierlugi Perarcchini tira le somme sul 2025. primocanale.it

Le emozioni di una tedofora, il calore degli spezzini e le parole del sindaco Peracchini #MilanoCortina #OlimpiadiInvernali #FiaccolaOlimpica #FiammaOlimpica #laspezia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.