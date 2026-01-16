La Spezia morto lo studente accoltellato in classe da un compagno Fermato 18enne | La Lega | subito il nuovo pacchetto sicurezza

A La Spezia, uno studente è stato accoltellato in classe da un compagno e successivamente fermato un 18enne. L’incidente è avvenuto all’istituto professionale «Chiodo-Einaudi». Il Ministro Valditara ha espresso il suo dolore, sottolineando l’impatto sulla comunità scolastica e sulla società. La vicenda apre anche il dibattito sulla sicurezza nelle scuole, con la Lega che chiede l’adozione immediata di un nuovo pacchetto sicurezza.

L'accoltellamento - forse per motivi sentimentali - è avvenuto durante l'orario di lezione all'istituto professionale «Chiodo-Einaudi» di La Spezia. A colpire il ragazzo è stato un altro studente, con un lungo coltello portato da casa Il giovane Y.Z., 19 anni, subito accompagnato all'ospedale Sant'Andrea, è stato portato d'urgenza in sala operatoria, ma non è stato possibile salvargli la vita, come ha confermato la direzione medica. La polizia di Spezia ha fermato l'aggressore dello studente, un 18enne che in queste ore viene sentito in questura. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al movente della violenza, e hanno recuperato l'arma utilizzata: un lungo coltello da cucina che l'aggressore si era portato da casa.

Morto lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l'arma da casa. Terrore a scuola - Abanoub Youssef, 19 anni, è deceduto all'ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche.

E' morto lo studente accoltellato da un compagno a scuola - Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. avvenire.it

Lo studente ferito, stamane, con un coltello in una scuola de La Spezia è ancora in condizioni gravissime. Si era diffusa in un primo momento la notizia che fosse morto. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Il fatto è successo questa mattin - facebook.com facebook

