La Spezia morto lo studente 18enne accoltellato a scuola | chi è l' aggressore

È deceduto lo studente di 18 anni rimasto ferito questa mattina in un episodio di violenza all’interno dell’istituto “Domenico Chiodo” a La Spezia. L’aggressore, di cui si stanno ancora raccogliendo dettagli, ha causato gravi conseguenze che hanno portato alla tragica perdita della vita. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità scolastica e locale.

Lo studente di 18 anni accoltellato a La Spezia è morto. Era stato colpito all’addome questa mattina, poco dopo le 11, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” (parte dell’IIS “L. Einaudi - D. Chiodo”) di La Spezia. L’aggressione è avvenuta durante l’orario di lezione, in aula, davanti a compagni e docente.La vittima ha riportato una grave ferita alla milza con copiosa emorragia, che ha causato un arresto cardiocircolatorio durante il trasporto. Soccorso immediatamente dai volontari della Croce Rossa e dal 118, è stato portato d’urgenza allo shock room dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Spezia, morto lo studente 18enne accoltellato a scuola: chi è l'aggressore Leggi anche: È morto il 18enne accoltellato in classe, arrestato uno studente minorenne: l’aggressione in una scuola a La Spezia Leggi anche: È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Malpensa Lab: per l'Olimpiade gli studenti sono giornalisti; Milan, vengo anch'io; Buche, l'errore è asfaltare in inverno; Può distruggere sciami di droni: come funziona il sistema Hurricane 3000 cinese. Morto lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

La Spezia: morto lo studente 18enne accoltellato a scuola - È morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto scolastico Einaudi–Chiodo (ex professionale “Domenico Chiodo”). telenord.it

“Ti sistemo io”, il messaggio di minacce prima dell’omicidio a scuola: morto un 19enne, l’aggressore aveva portato il coltello da casa - La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si sarebbe portato il coltello da casa il 18enne originario del Marocco, studente che ha <str ... lanazione.it

RT @Agenzia_Ansa: È morto il ragazzo di 19 anni accoltellato a scuola a La Spezia. Il decesso è stato confermato dalla direzione sanitaria… x.com

È morto lo studente di 18 anni accoltellato all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo all’addome, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane, che era stato condotto in sala op - facebook.com facebook

