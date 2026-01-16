La Spezia | morto 19enne accoltellato in classe da un compagno
Nella giornata di oggi a La Spezia, si è verificato un grave episodio presso l'istituto Einaudi-Chiodo, dove un ragazzo di 19 anni è stato colpito da un collega con un'arma da taglio. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, il giovane ha perso la vita. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno approfondendo le cause e le circostanze dell'accaduto.
E' morto questa sera il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l'Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step che aveva fatto sperare in un esito positivo. Troppo grave si è rivelata la profonda ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata inflitta dal compagno, fermato dalla polizia, che sarà accusato di omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
