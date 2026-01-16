La Spezia | morto 19enne accoltellato in classe da un compagno

Nella giornata di oggi a La Spezia, si è verificato un grave episodio presso l'istituto Einaudi-Chiodo, dove un ragazzo di 19 anni è stato colpito da un collega con un'arma da taglio. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, il giovane ha perso la vita. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno approfondendo le cause e le circostanze dell'accaduto.

La Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com

La Spezia, è morto il 18enne accoltellato a scuola: fermato un minorenne - Lo hanno reso noto fonti dell’ospedale Sant'Andrea, dove il giovane era ricoverato in condizioni gravissime a cau ... gazzettadiparma.it

Lo studente ferito, stamane, con un coltello in una scuola de La Spezia è ancora in condizioni gravissime. Si era diffusa in un primo momento la notizia che fosse morto. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Il fatto è successo questa mattin - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.