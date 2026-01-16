La Spezia deceduto il 18enne accoltellato a scuola | forse il movente è passionale

A La Spezia, è deceduto un ragazzo di 18 anni dopo un episodio di violenza avvenuto a scuola, con il possibile movente passionale. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l'importanza di prevenire tali episodi e di promuovere valori di rispetto, dialogo e convivenza civile all’interno delle istituzioni scolastiche. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla prevenzione della violenza tra i giovani.

Non c'è stato niente da fare per il 18enne che oggi nell'istituto tecnico Einaudi-Chiodo di La Spezia è stato accoltellato da un altro studente. Il giovanissimo è deceduto a causa delle lesioni gravissime causate dal colpo ricevuto al fianco, nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto immediato in ospedale. Nel pomeriggio di oggi, il ragazzo era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step che aveva fatto sperare in un esito positivo. Troppo grave si è rivelata la profonda ferita a fegato, diaframma e polmone. Le forze dell'ordine hanno fermato un 19enne, sospettato di essere l'aggressore e che ora sarà accusato di omicidio.

“Ti sistemo io”, il messaggio di minacce prima dell’omicidio a scuola: morto un 19enne, l’aggressore aveva portato il coltello da casa - La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si sarebbe portato il coltello da casa il 18enne originario del Marocco, studente che ha <str ... lanazione.it

Dramma a La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente. È in condizioni gravissime - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. affaritaliani.it

