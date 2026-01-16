La Spezia | Bruzzone Lega ' profondo cordoglio per morte giovane'

La Spezia, 16 gennaio 2024 – Il vice sindaco Bruzzone (Lega) esprime il suo cordoglio per la tragica scomparsa di un giovane, vittima di un episodio di violenza avvenuto oggi a scuola. La notizia ha suscitato grande tristezza e preoccupazione nella comunità, che si unisce nel dolore per questa perdita improvvisa. Restano aperti i lavori delle autorità per fare luce sull’accaduto e garantire maggiore sicurezza nei contesti scolastici.

