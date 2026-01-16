La Spezia | Bruzzone Lega ' profondo cordoglio per morte giovane'
La Spezia, 16 gennaio 2024 – Il vice sindaco Bruzzone (Lega) esprime il suo cordoglio per la tragica scomparsa di un giovane, vittima di un episodio di violenza avvenuto oggi a scuola. La notizia ha suscitato grande tristezza e preoccupazione nella comunità, che si unisce nel dolore per questa perdita improvvisa. Restano aperti i lavori delle autorità per fare luce sull’accaduto e garantire maggiore sicurezza nei contesti scolastici.
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Profondo cordoglio per la morte del giovane accoltellato oggi a scuola da un coetaneo. Quella che si è consumata oggi è una vicenda agghiacciante, che lascia basiti. In questo momento tragico, non possiamo non stringerci alla famiglia della giovane vittima, esprimendo loro le nostre condoglianze”. Lo dichiara il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
