Nella mattinata del 16 gennaio, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia, un studente di 19 anni è stato coinvolto in un episodio di violenza che ha portato a un grave ferimento. L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale scolastico, e le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili dell’accaduto.

Nella tarda mattinata del 16 gennaio all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia, uno studente di 19 anni è stato accoltellato durante l’orario delle lezioni. L’aggressione, avvenuta poco dopo le 11 in aula, sarebbe stata compiuta da un altro studente che lo ha ferit o all’addome. Il giovane ha riportato una forte emorragia ed è stato immediatamente portato in sala operatoria, con prognosi riservata. Soccorso dai volontari della Croce Rossa e dal personale del 118, è stato trasferito in codice di massima urgenza nella shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Spezia, 19enne accoltellato a scuola: è grave

