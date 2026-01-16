La Spezia 18enne accoltellato a scuola | è gravissimo Fermato un minorenne
A La Spezia, un episodio grave si è verificato in una scuola, dove un giovane di 18 anni è stato ferito con un coltello durante una lite tra studenti. L'aggressore, un minorenne, è stato fermato. L'incidente è avvenuto all’interno dell’istituto, coinvolgendo i compagni che hanno assistito alla scena. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità indagano sulle cause e le circostanze dell’accaduto.
Una lite iniziata nei bagni della scuola e terminata in classe con un accoltellamento. Uno studente di 18 anni dell'istituto professionale "Chiodo-Einaudi" di La Spezia è ricoverato in gravissime condizioni. L'aggressore è stato fermato e interrogato dalla polizia. È avvenuto intorno alle 11 del mattino. Pare che i due ragazzi, che già nei giorni scorsi avevano avuto dei dissidi, abbiano litigato in bagno durante una pausa tra le lezioni. «Il nostro compagno è rientrato in classe particolarmente scosso», hanno raccontato gli altri studenti sotto shock al quotidiano La Nazione, «l’altro è entrato improvvisamente in classe armato di coltello e lo ha colpito al costato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
