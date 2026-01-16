A La Spezia, un episodio grave si è verificato in una scuola, dove un giovane di 18 anni è stato ferito con un coltello durante una lite tra studenti. L'aggressore, un minorenne, è stato fermato. L'incidente è avvenuto all’interno dell’istituto, coinvolgendo i compagni che hanno assistito alla scena. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità indagano sulle cause e le circostanze dell’accaduto.

Una lite iniziata nei bagni della scuola e terminata in classe con un accoltellamento. Uno studente di 18 anni dell'istituto professionale "Chiodo-Einaudi" di La Spezia è ricoverato in gravissime condizioni. L'aggressore è stato fermato e interrogato dalla polizia. È avvenuto intorno alle 11 del mattino. Pare che i due ragazzi, che già nei giorni scorsi avevano avuto dei dissidi, abbiano litigato in bagno durante una pausa tra le lezioni. «Il nostro compagno è rientrato in classe particolarmente scosso», hanno raccontato gli altri studenti sotto shock al quotidiano La Nazione, «l’altro è entrato improvvisamente in classe armato di coltello e lo ha colpito al costato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è gravissimo. Fermato un minorenne

Leggi anche: Accoltellato un 18enne a scuola, è gravissimo. Fermato un minorenne

Leggi anche: Gravissimo uno studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un minorenne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ragazzo accoltellato alla Spezia in condizioni critiche; Nazione: “Paratici ha tolto Kean dal mercato, c’è fiducia. Ma adesso cambi marcia”; Studente accoltellato, fermato un minorenne; Mercato Roma live: scontro Raspadori-Atletico. Si avvicina Vaz, attesa per Malen.

Dramma a La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente. È in condizioni gravissime - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. affaritaliani.it