La Spezia 18enne accoltellato a scuola | è gravissimo Fermato un minorenne

Da vanityfair.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A La Spezia, un episodio grave si è verificato in una scuola, dove un giovane di 18 anni è stato ferito con un coltello durante una lite tra studenti. L'aggressore, un minorenne, è stato fermato. L'incidente è avvenuto all’interno dell’istituto, coinvolgendo i compagni che hanno assistito alla scena. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità indagano sulle cause e le circostanze dell’accaduto.

Una lite iniziata nei bagni della scuola e terminata in classe con un accoltellamento. Uno studente di 18 anni dell'istituto professionale "Chiodo-Einaudi" di La Spezia è ricoverato in gravissime condizioni. L'aggressore è stato fermato e interrogato dalla polizia. È avvenuto intorno alle 11 del mattino. Pare che i due ragazzi, che già nei giorni scorsi avevano avuto dei dissidi, abbiano litigato in bagno durante una pausa tra le lezioni. «Il nostro compagno è rientrato in classe particolarmente scosso», hanno raccontato gli altri studenti sotto shock al quotidiano La Nazione, «l’altro è entrato improvvisamente in classe armato di coltello e lo ha colpito al costato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la spezia 18enne accoltellato a scuola 232 gravissimo fermato un minorenne

© Vanityfair.it - La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è gravissimo. Fermato un minorenne

Leggi anche: Accoltellato un 18enne a scuola, è gravissimo. Fermato un minorenne

Leggi anche: Gravissimo uno studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un minorenne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ragazzo accoltellato alla Spezia in condizioni critiche; Nazione: “Paratici ha tolto Kean dal mercato, c’è fiducia. Ma adesso cambi marcia”; Studente accoltellato, fermato un minorenne; Mercato Roma live: scontro Raspadori-Atletico. Si avvicina Vaz, attesa per Malen.

spezia 18enne accoltellato scuolaDramma a La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente. È in condizioni gravissime - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. affaritaliani.it

spezia 18enne accoltellato scuolaAccoltellato a scuola, fermato un coetaneo: «L'arma portata da casa, lite per una ragazza». La veglia dei compagni in ospedale: come sta il 18enne - Si aggrava la posizione dello studente di 19 anni che, nella tarda mattinata di venerdì 16 gennaio, ha accoltellato un compagno di scuola all'interno dell'istituto ... msn.com

spezia 18enne accoltellato scuolaLa Spezia, gravissimo il 18enne accoltellato a scuola. Fermato un minorenne - Lo studente di 18 anni ferito, stamane, con un coltello in una scuola de La Spezia, è ancora in condizioni gravissime. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.