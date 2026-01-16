La Spezia 18enne accoltellato a scuola | è grave

Un giovane di circa 18 anni è stato ferito gravemente in un’istituzione scolastica di La Spezia. L’episodio si è verificato questa mattina, con l’intervento dei soccorritori del 118 sul posto. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, mentre le autorità competenti stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità.

Un ragazzo di circa 18 anni è rimasto ferito in modo grave in una scuola di La Spezia. In tarda mattinata sono intervenuti i soccorritori del 118 all’interno di un istituto professionale della città. Il ragazzo, in codice rosso, sarebbe stato ferito con un coltello a un fianco da un altro studente. Il giovane ha perso molto sangue ed è stato portato in emergenza all’ospedale Sant’Andrea in gravi condizioni. Tutta da ricostruire la vicenda, all’interno della scuola è intervenuta anche la polizia che si occupa degli accertamenti del caso.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

