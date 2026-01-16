La Spezia 18enne accoltellato a scuola | è grave

Un giovane di circa 18 anni è stato ferito gravemente in un’istituzione scolastica di La Spezia. L’episodio si è verificato questa mattina, con l’intervento dei soccorritori del 118 sul posto. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, mentre le autorità competenti stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità.

Un ragazzo di circa 18 anni è rimasto ferito in modo grave in una scuola di La Spezia. In tarda mattinata sono intervenuti i soccorritori del 118 all’interno di un istituto professionale della città. Il ragazzo, in codice rosso, sarebbe stato ferito con un coltello a un fianco da un altro studente. Il giovane ha perso molto sangue ed è stato portato in emergenza all’ospedale Sant’Andrea in gravi condizioni. Tutta da ricostruire la vicenda, all’interno della scuola è intervenuta anche la polizia che si occupa degli accertamenti del caso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è grave Leggi anche: Accoltellato a scuola da un altro studente, gravissimo un 18enne a La Spezia Leggi anche: Milano, accoltellato davanti a scuola 18enne: è grave La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dramma a La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente. È in condizioni gravissime - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. affaritaliani.it

La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: ricoverato in condizioni gravissime - Le condizioni del giovane sono subito apparse critiche per un'abbondante fuoriuscita di sangue da una ferita al fianco ... rainews.it

Accoltellamento a scuola alla Spezia, 18enne gravissimo - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato all'interno dell’istituto Einaudi- primocanale.it

Prossima partita 20ª giornata Serie BKT Spezia Domenica 18 gennaio 17:15 Stadio Renzo Barbera - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.