La scuola del Nord è fatta da ATA e docenti del Sud Ma gli stipendi non bastano per vivere I commenti

L'articolo affronta la questione degli stipendi degli ATA e dei docenti del Sud, spesso insufficienti per una vita dignitosa. La decisione, apparentemente semplice, ha scaturito un dibattito tra coloro che ogni giorno affrontano le sfide di un lavoro lontano da casa. Un tema che richiede attenzione, analisi e confronto sulle condizioni lavorative nel settore scolastico italiano.

Una decisione semplice, nata quasi per caso, ha acceso il dibattito tra chi ogni giorno fa i conti con le difficoltà del lavoro lontano da casa. Il gesto è quello del dirigente scolastico Maurizio Primo Carandini, a capo dell'Istituto Comprensivo "Paolo e Rita Borsellino" di Valenza, in provincia di Alessandria. Un contributo di 50 euro, riconosciuto una tantum a sei collaboratori scolastici meridionali, come aiuto concreto per le spese di viaggio, in un periodo in cui il costo dei biglietti è diventato insostenibile. L'articolo “La scuola del Nord è fatta da ATA e docenti del Sud. Ma gli stipendi non bastano per vivere”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

