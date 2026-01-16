La Ruota della Fortuna Samira Lui trasformata | addio alla chioma riccia e voluminosa

Nella nuova puntata de La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti introduce i concorrenti e presenta il premio in palio, una Fiat 500 cabrio. Tra le novità, la trasformazione di Samira Lui, che ha deciso di cambiare il suo look, passando da una chioma riccia e voluminosa a un nuovo stile. Un momento di interesse che si inserisce nel contesto di una puntata ricca di emozioni e sorprese.

Gerry Scotti dà inizio a una nuova puntata de La Ruota dei Campioni con grande entusiasmo. Dopo aver presentato i nove concorrenti e svelato la Fiat 500 cabrio in palio, ha svelato un premio ricevuto dal suo già amatissimo programma. "I produttori mondiali de La Ruota della Fortuna hanno fatto il loro incontro annuale, e hanno deciso che il Paese che fa l'edizione più spettacolare in tutto il mondo è l'Italia. Grazie per questo magnifico traguardo, lo dobbiamo voi". Il nuovo look di Samira Lui. Un entusiasta Gerry Scotti dice al suo pubblico che, dopo questo riconoscimento, spetta loro un "pezzo di torta". 20mila euro in una manche: il colpo grosso di Yersi a La ruota della fortuna si trasforma in dramma - "Il gioco è tremendo", commenta Gerry Scotti con un misto di comprensione e ironia, mentre Yersi incassa il colpo con la sportività di chi conosce le regole.

