La Ruota dei Campioni stasera in tv | ospiti concorrenti e anticipazioni del 16 gennaio 2026

Prosegue inarrestabile il successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che torna, anche stasera – venerdì 16 gennaio 2026 – con un nuovo speciale de La Ruota dei Campioni. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e concorrenti! La Ruota dei Campioni 2026 torna stasera su Canale 5: ospiti del 16 gennaio 2026. Stasera, venerdì 16 gennaio 2026, dalle ore 20.40 appuntamento con La Ruota dei Campioni, il torneo condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Dopo il grandissimo successo di ascolti della scorsa settimana torna in prima serata una nuova sfida con protagonisti nove tra vincitori e vincitrici che hanno vinto i montepremi più alti durante le puntate de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

