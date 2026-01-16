La Ruota dei Campioni puntata 16 gennaio 2026 | Gianni Morandi ospite da Gerry Scotti
Il 16 gennaio 2026, su Canale 5, torna La Ruota dei Campioni con un nuovo appuntamento. In questa puntata, Gerry Scotti ospiterà Gianni Morandi, offrendo al pubblico un’occasione di ascoltare e scoprire aneddoti e momenti di musica legati alla carriera del cantante. Un evento che promette di intrattenere con sobrietà e attenzione ai contenuti, mantenendo l’attenzione su ciò che rende speciale questo format televisivo.
Anche il secondo appuntamento de La Ruota dei Campioni si prepara a regalare una serata speciale al pubblico di Canale 5. Il programma, in onda in prima serata questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, vedrà Gerry Scotti affiancato da un ospite d’eccezione: Gianni Morandi. Il cantante emiliano sarà protagonista in studio accanto al conduttore e a Samira Lui, rinnovando una formula che aveva già funzionato nella puntata precedente, quando tra gli ospiti erano arrivati i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci. Anche questa sera, a partire dalle 20.40, spazio a musica, intrattenimento e grandi vincite. Gianni Morandi protagonista della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti fa il colpaccio con Gianni Morandi
Leggi anche: Gianni Morandi ospite de La Ruota dei Campioni su Canale5
La Ruota dei Campioni torna venerdì 9 gennaio su Canale 5; La Ruota dei Campioni, anticipazioni 16 gennaio: Gerry Scotti soffia Gianni Morandi a Stefano De Martino; La Ruota dei Campioni, Gianni Morandi super ospite di Gerry Scotti: le anticipazioni della puntata di venerdì 16 gennaio; La Ruota dei Campioni, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio: Gianni Morandi ospite di Gerry Scotti.
La Ruota dei Campioni, anticipazioni 16 gennaio: Gerry Scotti soffia Gianni Morandi a Stefano De Martino - Stasera La Ruota della Fortuna sbarca in prime time con i suoi campioni e una star: Gianni Morandi sarà il super ospite, creando un incrocio televisivo che spiazza la Rai. libero.it
“La Ruota dei Campioni”, la nuova puntata avrà un super ospite - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti ne ... 361magazine.com
La ruota dei campioni, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio: Gianni Morandi ospite di Gerry Scotti - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in ... msn.com
Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de “La Ruota della Fortuna”. Su - facebook.com facebook
La Ruota dei Campioni, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio: Gianni Morandi ospite di Gerry Scotti x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.