Il 16 gennaio 2026, su Canale 5, torna La Ruota dei Campioni con un nuovo appuntamento. In questa puntata, Gerry Scotti ospiterà Gianni Morandi, offrendo al pubblico un’occasione di ascoltare e scoprire aneddoti e momenti di musica legati alla carriera del cantante. Un evento che promette di intrattenere con sobrietà e attenzione ai contenuti, mantenendo l’attenzione su ciò che rende speciale questo format televisivo.

Anche il secondo appuntamento de La Ruota dei Campioni si prepara a regalare una serata speciale al pubblico di Canale 5. Il programma, in onda in prima serata questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, vedrà Gerry Scotti affiancato da un ospite d’eccezione: Gianni Morandi. Il cantante emiliano sarà protagonista in studio accanto al conduttore e a Samira Lui, rinnovando una formula che aveva già funzionato nella puntata precedente, quando tra gli ospiti erano arrivati i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci. Anche questa sera, a partire dalle 20.40, spazio a musica, intrattenimento e grandi vincite. Gianni Morandi protagonista della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - La Ruota dei Campioni, puntata 16 gennaio 2026: Gianni Morandi ospite da Gerry Scotti

